ERC confirma que las diputadas Ester Capella y Teresa Jordà serán consejeras del futuro Gobierno catalán

En los pasillos del Congreso, Tardà ha destacado la "gran cualidad humana" de ambas y sus dotes como diputadas y, por tanto, se ha alegrado de que ahora se les requiera para que pongan esos conocimientos "al servicio del jefe de la República".

En este punto, se le ha preguntado si conoce el nombre de quién será su "jefe" al frente de la Generalitat y cuándo asumirán su encargo, si bien el independentista catalán ha admitido no tener "ni la más remota idea".

PIERDE OPCIONES ARTADI

En todo caso, ha reiterado que ERC votará "al hombre o la mujer que decida Junts per Catalunya". "No sé quién será y no miento", ha respondido ante la insistencia de los periodistas. "No lo sé, nosotros somos el comando de Madrid, cívico, pacífico y democrático", ha zanjado.

En todo caso, entre las formaciones independentistas representadas en el Congreso se apuesta ahora menos por Elsa Artadi, que hasta ahora era la favorita para presidir el nuevo Govern, y se habla más del editor Quim Torra, que en su día fue presidente de Òmnium Cultural y que Puigdemont colocó en el puesto 11 de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona.