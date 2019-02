ERC pide explicaciones al Gobierno sobre el uso del logo del Barça en la web España Global sin su autorización

Esquerra Republicana (ERC) ha pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la utilización sin permiso del logo de la Fundación Fútbol Club Barcelona como entidad colaboradora de España Global, la antigua Marca España, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los diputados de ERC Jordi Salvador y Joan Capdevilla han dirigido al Gobierno una batería de preguntas en el Congreso a raíz de las noticias que señalan que la presencia del logo de la Fundación del Barça en la web de España Global no cuenta con autorización del club, qwue incluso se plantea acciones legales.

Los independentistas catalanes atribuyen a la Secretaría de Estado de la España Global una campaña de "desinformación" contra los soberanistas y ponen como ejemplo unas declaraciones de su titular, Irene Lozano, asegurando a la BBC que los políticos que van a ser juzgados por su implicación en el referéndum secesionista del 1 de octubre de 2017 cometieron "delitos penales".

¿EN QUÉ CONSISTE LA COLABORACIÓN?

Así las cosas, ERC quiere saber cómo se ha formalizado la integración de la Fundación Fútbol Club Barcelona en España Global, y sobre la base de qué acuerdo o convenio. En este sentido, piden al Gobierno que aporte la copia de la documentación que lo acredite.

Asimismo, Salvador y Capdevilla preguntan al Ejecutivo socialista en qué consiste la colaboración de dicha Fundación, si es económica o en especie, o si sólo presta su imagen.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Estado de la España Global consultadas por Europa Press han señalado que la presencia de la Fundación del Barça como entidad colaboradora procede de la etapa anterior, del Alto Comisionado para la Marca España, pero el equipo actual desconoce los detalles.

MUDANZA EN LA PAGINA WEB

Así, reconocen el error de haber volcado en la nueva web información que aún está por revisar, porque el equipo de Irene Lozano está ahora en proceso de revisar todos los convenios existentes. Los contenidos de la antigua Marca España cambiaron de dominio hacia una nueva web, con el nombre España Global, hace solo dos días.

Eso sí, las fuentes aseguran que la fundación del Barça no se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado para pedir que se quite el logo ni para expresar ningún malestar, que sería lo previsible si se han sentido molestos. "No vamos a usar la imagen de alguien que no quiera estar", añaden las fuentes, que precisan que hasta ahora, ni la Fundación del Barça ni nadie les ha pedido que se retire su logo.