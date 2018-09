ERC insta a Gobierno a mover ficha con los presos para negociar presupuestos

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha vuelto a dejar hoy claro que su partido no negociará el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno hasta que este "mueva pieza" e inste a la Fiscalía para retirar las acusaciones contra los presos del 'procés' y dejarlos en libertad.

En declaraciones antes de la Junta de Portavoces de hoy, Tardà ha situado esta condición como "previa" para negociar porque entienden que los políticos independentistas presos no han cometido los delitos que se les imputan y "solo es posible la libertad y la absolución".

"Queda clara nuestra posición respeto a una hipotética negociación de los presupuestos: los presos tiene que salir ya", ha aseverado Tardá, quien ha recordado que esta postura ha sido ratificada tanto por el vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, como el líder del partido, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión.

Tardà ha reconocido que es más fácil el diálogo con el actual Gobierno del PSOE que con el anterior del PP, pero de momento las posiciones están "muy alejados" y los socialistas deben "avanzar" e instar a la Fiscalía a retirar las acusaciones como

Por lo que respecta a las últimas declaraciones de miembros del Gobierno, el pasado fin de semana sobre la salida de prisión de los presos independentistas, Tardà ha valorado que "van progresando adecuadamente, pero les falta mucho todavía" para llegar al punto que reclama ERC.

En este sentido, ha rechazado categóricamente la posibilidad de que los políticos presos pidan el indulto, como apuntó la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, porque sería "un acto de profunda indignidad y un insulto" ya que supondría asumir una culpabilidad que "no existe" y que se basa en la "voluntad de escarmentar y de venganza".

Con una posición menos tajante sobre la negociación presupuestaria se ha mostrado el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que ha dicho que la situación de los presos del procés y el hecho de que el diálogo "no termine de avanzar" no contribuye a generar el "escenario de confianza" que exige una negociación de los Presupuestos.

No obstante, considera que esta cuestión está al margen de la negociación política aunque ha dicho que resolver la crisis catalana exige que los presos "estén en la calle" y que las imputaciones que se deriven "no sean de delitos que no existen".

Hay que entender -ha asegurado Campuzano- que mientras la situación judicial siga como está no habrá normalidad política que permita una negociación normal entre los grupos parlamentarios.

Campuzano no ha llegado a pedir, como ERC, que la Fiscalía interfiera en la causa judicial, pero sí ha dicho puede hacer dos cosas, o bien estar de acuerdo con el antiguo Ministerio Público o "con los más de 120 penalistas que no ven delito de sedición ni de rebelión".

Confía, por eso, en que la fiscal tenga un criterio propio que coincida con estos penalistas y con la justicia europea, además de que cree que ella sabe que si opta por esta última vía ayuda a construir las condiciones políticas para hallar las soluciones a esta crisis.

En todo caso, Campuzano ha subrayado que el Gobierno, de momento, "no se ha dignado a descolgar el teléfono" y a llamarles para recabar su apoyo a las cuentas públicas.

"Vamos a esperar a que nos llamen y cuando lo hagan valoraremos si entramos o no en la negociación", ha recalcado el portavoz independentista cuestionando el interés del Ejecutivo en contar con el respaldo del PDeCAT.