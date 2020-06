ERC espera poder reunir la Mesa de diálogo sobre Cataluña en julio, tras ratificarla Sánchez "por cuarta vez"

"Nos alegramos de esa ratificación que ha hecho claramente de la Mesa de diálogo", ha dicho Rufián en su última intervención del debate sobre la sexta prórroga del estado de alarma.

Además, ha aprovechado su debate con el presidente para pedirle que se abra a trabajar para "intentar solucionar la situación de los trabajadores" de la planta de Nissan en Barcelona.

SI NO SON CDC NO SE CABREEN

Rufián también ha aludido a su enfrentamiento con la portavoz de Junts, Laura Borràs, a cuenta de la distinta posición de los dos socios del Gobierno catalán en la votación de este miércoles: Junts va a volver a rechazar la prórroga del estado de alarma, mientras que ERC se va a abstener.

En concreto, le ha dicho, no sin ironía, que si Junts "no es Convergència" no debe "cabrearse" si habla de Jordi Pujol. "Es como si Ciudadanos se cabrea si hablo de UPyD o Vox si hablo del PP", ha apuntado.

También le ha recriminado que Junts dijera que no iba a apoyar más prórrogas mientras no se devolvieran las competencias a Cataluña y que ahora que va a ser así vuelvan a votar en contra.