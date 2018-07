ERC y PDeCAT celebran que el Gobierno quiera hablar "sin cortapisas" sobre Cataluña, pero piden concreción

En su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional para avanzar las líneas maestras de su Ministerio, Calvo ha planteado a Cataluña entablar un "diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas". Aunque ha reconocido que el Gobierno sabe bien que "en Cataluña hay un proyecto independentista que no tiene mayoría suficiente para salir adelante", ha puntualizado que tampoco quiere autoengañarse ni trasladar mensajes que no les lleve a otro lugar "que no sea de encuentro".

Estas palabras de la 'número dos' del Ejecutivo han tenido una buena acogida por parte de los independentistas catalanas. Así, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, ha preguntado a Calvo si el diálogo "sin cortapisas" del que ha hablado es lo mismo que hablar "sin condiciones ni renuncias", esto es, hablar del deseo de los independentistas de pactar un referéndum de autodeterminación.

¿ES LO MISMO CORTAPISAS QUE SIN CONDICIONES?

"¿Usted me está diciendo que sin cortapisas es sinónimo de sin condiciones? Puedo entender que sí, pero necesito que lo diga usted", ha insistido el independentista catalán, antes de defender la necesidad de que las partes "no se hagan trampas" y de poner un equivalente a los adjetivos para "empezar bien".

A su juicio, que los dos gobiernos no renuncien a hablar de nada significa que los independentistas catalanes puedan asumir dialogar de una posible reforma de la Constitución o una modificación del Estatut, como ha planteado el presidente, Pedro Sánchez, pero también que el Gobierno español haga lo propio cuando Torra hable de celebrar un referéndum.

"No hay ninguna legalidad que impida que un diálogo se pueda establecer sin condiciones ni renuncias", ha insistido una vez más Tardà, incidiendo en que si el Gobierno se compromete a ello, ERC les echará este miércoles una mano durante la votación de la renovación del Consejo de RTVE, para el que el concurso de sus diputados es fundamental.

"ES MUY APROPIADO"

De su lado, el portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, también ha puesto en valor que el Ejecutivo socialista plantee medidas para "desescalar" el conflicto, si bien ha defendido la necesidad de que las partes hablen "sin condiciones ni límites".

En este punto, ha aplaudido que la 'número dos' del Gobierno se haya referido durante su alocución a dialogar con Cataluña "sin cortapisas" y "a reconocer al otro, y no a negarlo". "Me parece muy apropiado", ha comentado Xuclà.