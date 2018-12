Podemos, PDeCAT, ERC y PNV rechazan apoyar la destitución de Tezanos en el CIS que exigen PP y Ciudadanos

El PP, por boca del diputado Emilio del Río, ha presentado este miércoles su moción pidiendo la destitución de Tezanos al frente del CIS acusándole de "privatizar" el centro público para ponerlo "en manos" de Pedro Sánchez, ni siquiera del PSOE.

Su exigencia ha sido respaldada por Ciudadanos, cuyo portavoz en el debate, Toni Roldán, considera que el CIS se está "degradando" porque el PSOE y el PP son "colonizadores" de las instituciones. "Si quieren encuestas, páguenselas", ha dicho.

PSOE: JUICIO SUMARÍSIMO SIN ESCUCHARLE

El Grupo Socialista, como ya hizo el Gobierno hace una semana, ha defendido la gestión de Tezanos y se ha quejado de que se haga un "juicio sumarísimo" sin que haya llegado a comparecer en el Congreso para explicar los cambios que ha hecho en el centro.

Los demás grupos no han querido adelantar su apoyo a la censura de Tezanos. Para Feliu Guillaumes, el CIS no fue el único centro demoscópìco que se equivocó en las elecciones andaluzas, mientras que Mikel Legarda, del PNV, ha dicho que no se puede aceptar que Tezanos esté "manipulando" y que tampoco se han escuchado quejas de lños profesionales que trabajan en el instituto.

Por su parte, Joan Tardá ha dicho que sólo apoyaría si el PP aceptaba añadir que se obligue al CIS a preguntar por la Monarquía y el referéndum de autodeterminación, algo que los 'populares' no aceptan.

Por último, Txema Guijarro, secretario general de Unidos Podemos, ha anunciado su voto en contra de la moción al considerar "indignante" la posición del PP y al entender que la estrategia de Tezanos también tiene sus aspectos positivos, como la transparencia y la falta de 'cocina'.