ERC avisa a PSOE y Podemos que si sellan un acuerdo, no bloquearán el jueves la investidura

Así lo ha puesto de manifiesto en los pasillos del Congreso al término de la primera votación de la candidatura de Sánchez a la Presidencia del Gobierno, que los independentistas catalanes han acabado rechazando.

No obstante, Rufián ha insistido en que si los socialistas y el partido morado sellan un acuerdo, ERC no bloqueará el jueves la investidura. "Por nosotros no será", ha recalcado, llamando a ambas formaciones a hacer el favor de sentarse en una mesa para alcanzar un pacto de gobierno.