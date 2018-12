ERC propone no investigar la tesis de Sánchez en el Senado sino los trabajos de Casado, Cosidó, Montón y Cifuentes

La formación independentista ha dado a conocer su planteamiento de trabajo para esta comisión, que ha quedado suspendida hasta el mes de febrero a petición del PSOE. Puesto que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, será el que decida qué propuestas se aprueban y cuáles no. De momento, Ciudadanos y Esquerra han hecho públicos ya sus planes.

Como adelantó la portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortés, el grupo quiere dirigir las investigaciones a otros políticos sobre los que tiene dudas acerca de sus trabajos universitarios. ERC pide en concreto que se llame a declarar a 25 personas, entre ellas los cuatro citados: el presidente del PP, el portavoz de este partido en el Senado, la ex ministra de Sanidad y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, así como 17 profesores, cargos o ex cargos de la Universidad Rey Juan Carlos.

Casado, Montón y Cifuentes realizaron un máster en este centro docente; la Justicia ha indagado sobre los tres pero los casos de los dos primeros han sido archivados y sólo se investiga el de la expresidenta madrileña, que está de hecho procesada por falsificación del acta del trabajo de fin de máster.

ERC pide además que acuda a la comisión Ignacio Cosidó, porque a juicio de este partido aprobó su tesis doctoral (de 1994) "con un tribunal afín", compuesto entre otros por Cristóbal Montoro y Luis Gamir, entonces diputados del PP.

Junto a los cuatro políticos, Esquerra quiere que declaren ante la comisión 17 cargos o ex cargos de la Universidad Rey Juan Carlos, como el rector Javier Ramos o responsables y profesores del Instituto de Derecho Público, el que impartía los másteres de Casado y Cifuentes. También propone a representantes de dos asociaciones de estudiantes.