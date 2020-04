ERC avisa a Sánchez de que no contribuirá a "blanquear el régimen" del 78 aprovechado la crisis

Esquerra Republicana ha vuelto a mostrar este miércoles su oposición a la reedición de los Pactos de la Moncloa para afrontar la crisis económica que va a dejar el coronavirus y ha elevado aún más el tono para dejar claro al Gobierno de Pedro Sánchez, cuya investidura facilitó, de que no cuenten con ellos para "blanquear" el actual régimen político aprovechando esta crisis sanitaria.

A través de una nota de prensa, los de Oriol Junqueras, recuerdan que su formación aún no había sido legalizada cuando se gestaron los pactos de la Moncloa de 1977 y que por tanto no se sienten deudores del régimen que surgió de los mismos.

A su juicio, en aquel momento se aprovechó la crisis económica que azotaba a España para "afianzar un régimen que se ha demostrado totalmente fallido". Por eso no piensan colaborar con quienes, desde su punto de vista, "quieren intentar aprovechar una nueva crisis para volverlo a apuntalar".

"ERC no participará de esto, no sólo porque no nos dejen como en 1977, sino porque nunca contribuiremos a blanquear este régimen", enfatizan, incidiendo en que la salida a esta crisis "no puede darse con vestigios del pasado". "La salida es el futuro y para nosotros, como siempre hemos dicho, el futuro pasa por un estado propio", agregan los de Oriol Junqueras.

CON LA DERECHA, NO

En este contexto, recalcan también que no se podrá salir de la crisis que va a dejar esta pandemia "con las soluciones de las derechas, que han dejado al Estado del Bienestar, incluida la sanidad pública, en una situación absolutamente lamentable".

Por eso, ERC pide que no se vuelva "a caer en el error" de dejar que esta situación la paguen "los de siempre, mientras se rescata a bancos y poderosos" en vez de a ciudadanos y familias.

"Consideramos, por lo tanto, que esto es absolutamente incompatible con una reedición de los pactos de la Moncloa, y la Gran Coalición que algunos desean", asevera ERC, que emplaza al Gobierno a establecer "medidas más valientes" dirigidas a proteger a las familias, trabajadores, autónomos y pymes, así como al sistema público de salud.