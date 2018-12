ERC pide a Sánchez que sea valiente y rompa con los discursos de la extrema derecha

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sea valiente" y "rompa con los discursos de la extrema derecha", lo que pasa por "buscar una solución política dialogada" a la propuesta de autodeterminación de Cataluña y por "poner fin a la represión".

Vilalta ha indicado, en una rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, que su partido "siempre ha sido partidario del diálogo y la negociación, pero sin renunciar nunca a las reivindicaciones de nuestro pueblo", y entre ellas "la de ejercer el derecho de autodeterminación".

Por este motivo, ERC se muestra abierta a la posibilidad de que, con motivo de la reunión del Consejo de Ministros el día 21 en Barcelona, se celebre también un encuentro entre el Gobierno español y el catalán, si bien Vilalta reclama que "no sea simplemente una foto" y que "se pueda hablar de todo".

Sobre la posibilidad de que en esta reunión ocurra que cada parte hable de sus temas, es decir, que mientras que la parte catalana plantee "la autodeterminación y el final de la represión", la parte estatal hable de cuestiones sociales, la portavoz de ERC ha pedido un esfuerzo para que "no acabe siendo un diálogo de sordos".

"Queremos un diálogo honesto, sincero y sin límites ni renuncias, -ha reclamado Vilalta- porque la política se hace hablando y hay que poder hablar de todo, especialmente de los consensos que hay en Cataluña, como el de celebrar un referéndum de autodeterminación y sobre el final de la represión".

ERC, sin embargo, tiene la percepción, ha explicado su portavoz, de que "el Gobierno español no actúa bien, no genera un clima de diálogo, por lo que somos muy críticos, no actúa de forma responsable e inteligente".

"Sí lo fuera -ha afirmado Vilalta- no haría un Consejo de Ministros aquí un 21D, ni llenaría nuestro país de policías españoles, no está ofreciendo las mejores condiciones, ni planta cara a las amenazas que llegan de la extrema derecha de aplicar de nuevo el 155 o de ilegalizar a partidos y entidades".

La portavoz republicana ha expresado su temor a que Sánchez y el Gobierno del PSOE "estén demasiado influidos por el discurso de los partidos de la extrema derecha, y si no rompe con esto, corre el riesgo de quedar marcado por este discurso ultraderechista".

ERC entiende que el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona "tiene una parte de provocación y de irresponsabilidad", pero acepta que haya una reunión entre ambos gobiernos.

"Si quieren dialogar que vengan -ha afirmado Marta Vilalta-, pero lo único que les pedimos es que sean valientes y ofrezcan respuestas políticas".

Sobre las movilizaciones previstas para el día 21, ERC sólo secundará las de "carácter unitario y transversal" para "canalizar el malestar de mucha gente de nuestro país", y hace "una apelación para que todas las protestas sean pacíficas, cívicas y democráticas, como siempre hemos hecho, porque es la forma más inteligente".