ERC promete sus escaños en el Senado pidiendo la liberación de los "presos políticos", en presencia de Rajoy

Los dos senadores autonómicos de ERC han tomado posesión de su escaño en el Pleno de este martes del Senado pidiendo "la liberación de los presos políticos" y la vuelta "de los exiliados", expresión para la que han empleado el catalán y han tenido que ser requeridos por el presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, para que lo hicieran en castellano.

La escena se ha producido delante del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asiste al Pleno de este martes. La senadora de ERC y portavoz de su grupo Mirella Cortés ha sido la primera en salir a prometer el cargo ante al Constitución y en añadir esa coletilla.

"Por la libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, hasta la consolidación de la república catalana, prometo por imperativo legal", ha dicho la senadora ante la Carta Magna y Pío García-Escudero.

El presidente del Senado le ha pedido en varias ocasiones que por favor pasara a emplear el castellano, porque no podía si no dar por acatada la Constitución por parte de la senadora, pero ella ha repetido la fórmula en catalán. "En esta Cámara siempre he prometido por imperativo legal y siempre en catalán", ha dicho Cortés, a lo que García-Escudero le ha pedido una vez más que lo hiciera en castellano, siempre en un tono cordial.

"Como me lo pide lo voy a repetir en catalán y castellano", ha accedido finalmente Cortés, ante el talante del presidente del Senado que ha esperado mientras la portavoz de Esquerra repetía su juramento en catalán y finalmente en castellano. Ante lo cual García-Escudero la ha felicitado por su continuidad como senadora por designación autonómica. "Tras el acatamiento de la Constitución Española ha adquirido condición plena de senadora, ha costado", ha concluido el presidente del Senado.

Por su parte, Bernat Picornell de ERC, que en su camino desde el escaño hasta la tribuna del Senado ha recibido los abucheos de los senadores del PP, ha prometido el cargo también por imperativo repitiendo la fórmula utilizada por Cortés. Ante la petición de García-Escudero de emplear el castellano, el senador ha accedido prometiendo el cargo con una camiseta amarilla en la que se leía 'Libertad' junto a un retrato de Oriol Junqueras, líder de ERC.

Por su parte, senadores del PP y el propio Mariano Rajoy han acudido al Pleno de este martes portando un crespón azul que recuerda a las víctimas de ETA.

PROMETEN VILÀ, ALEGRE Y ROLDÁN

Este pleno se estrenaban los ocho senadores designados por el Parlament de Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre en dicha comunidad. Josep Lluis Cleries, (PDeCAT), José Montilla (PSC), Xavier Alegre (Cs), Sara Vilà (Podemos) Bernat Picornell (ERC) y Mirella Cortés (ERC) han repetido en el cargo mientras que Marta Pascal (PDeCAT) y Lorena Roldán (Cs) han participado en su primera sesión plenaria.

Sara Vilà, de Unidos Podemos, ha prometido el cargo, también en castellano y catalán, señalando que va a seguir trabajando "por los Derechos Humanos y por todos los derechos de todos los pueblos del mundo", en un juramento que también ha levantado las críticas de la bancada 'popular'.

Mientras que los senadores Ciudadanos, Xavier Alegre y Lorena Roldán, han acatado la Constitución de forma escueta y en castellano. La nueva senadora 'naranja', la cuarta representante del partido de Albert Rivera, se ha sentado este martes junto a Pilar Barreiro, senadora que pasó del PP al Grupo Mixto, hasta que se cambie la distribución de escaños y puedan sentarse juntos los cuatro senadores de Ciudadanos.

Cleries, Pascal y Montilla no han realizado esta ceremonia al haber jurado o prometido su cargo ante notario.