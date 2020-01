ERC cierra filas con Torra y niega "fisuras" en el Govern ante la "represión"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha cerrado filas con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha advertido de que "no existen fisuras" entre los socios de Govern ante la "represión" que suponen decisiones como la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para inhabilitar al president.

"Presidente Torra, somos el mismo equipo", ha dicho durante su intervención en el pleno extraordinario que celebra la cámara este sábado.

Para Vilalta, la decisión de la JEC es "un hecho antidemocrático" que constituye un capítulo más en la "causa general" del Estado contra el independentismo.

"Es una operación de Estado liderada por la derecha y los poderes fácticos", ha agregado la portavoz republicana.

En este sentido, ha alertado de que estos sectores pretenden, además de dañar el independentismo, "dinamitar" la apertura de una vía de diálogo para resolver el conflicto catalán que han acordado recientemente ERC y PSOE en el marco de las negociaciones para investir al socialista Pedro Sánchez.

"Desde ERC, no seremos el brazo ejecutor de la derecha y de estos poderes fácticos. Hemos defendido y defenderemos siempre el diálogo, y hoy no avalaremos ningún golpe de Estado de la derecha. No claudicaremos ante quienes quieren descabezar y eliminar la presidencia de la Generalitat. No seremos la cuña de PP, Cs y Vox en el Congreso para que crezcan", ha subrayado.

Para Vilalta, la mejor manera de hacer compatible la defensa de la presidencia de la Generalitat con la apertura de una vía de negociación con el Estado es que sea Torra quien encabece la delegación catalana en la mesa de negociación entre gobiernos acordada por ERC, a la que el presidente catalán dijo que no se sentía vinculado.