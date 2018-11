ERC sigue abierta a una posible coalición con Bildu y el BNG

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha confirmado hoy que su partido sigue abierto a una posible coalición con Bildu y el BNG de cara a las elecciones europeas de 2019, y que la seguirá negociando "de forma discreta" con "las izquierdas del País Vasco y de Galicia".

"Ya hemos empezado a trabajar de forma discreta en la perspectiva de formar esta candidatura -ha afirmado la portavoz republicana- y el objetivo sigue siendo el de encontrar la mejor fórmula para avanzar hacia la república y la independencia de Cataluña" pero también "de Euskadi y Galicia".

Ha reconocido, no obstante, que a día de hoy "no hay nada cerrado" lo que no quita que seguirán trabajando "en las próximas semanas".

Sobre una lista unitaria del independentismo catalán, ERC se muestra muy reacia: "lo que queremos con las otras formaciones independentistas catalanas es que cada una maximice su espacio electoral, y luego ponernos de acuerdo y conseguir la unidad de acción compartiendo objetivos con vistas a la construcción de la república catalana".

"Creemos que esta es la estrategia ganadora, puesto que unidad no es uniformidad electoral, y lo que nos gustaría a nosotros es que haya una estrategia compartida y una unidad de acción", ha insistido Marta Vilalta.