ERC afronta su congreso sin saber qué efecto tendrá la sentencia de Junqueras

ERC afrontará mañana sábado la segunda parte de su 28 Congreso Nacional con la vista puesta en las repercusiones que tendrá la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce la inmunidad del líder de este partido, Oriol Junqueras, y con el debate de la ponencia política estratégica.

Unos 1.700 militantes de ERC se han inscrito para participar en la segunda jornada del 28 Congreso de su partido, que tendrá lugar mañana en el Auditorio del Fòrum de Barcelona y cuya principal finalidad es debatir y aprobar la ponencia política de carácter estratégico para los próximos años.

Los dirigentes de ERC ya fueron elegidos previamente en la primera parte del congreso por la militancia republicana, en una jornada electoral que se celebró el pasado 15 de septiembre, y en la que Oriol Junqueras y Marta Rovira fueron reelegidos como presidente y secretaria general, respectivamente.

El equipo de dirección encabezado por Junqueras y Rovira fue revalidado con muy pocos cambios respecto a la anterior ejecutiva, pese a encontrarse el primero cumpliendo una condena de 13 años de cárcel por sedición, y la huida a Suiza para evitar a la Justicia.

En ausencia de ambos, han adquirido mayor relevancia otros dirigentes republicanos, especialmente el nuevo coordinador nacional del partido y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la portavoz de ERC y adjunta a la secretaria general, Marta Vilalta, mientras que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se mantiene en un segundo nivel de liderazgo debido a su cargo institucional.

Por lo que respecta a la ponencia política, los militantes de ERC presentaron un millar de enmiendas al texto elaborado por la ejecutiva, pero en las últimas semanas casi todas ellas han sido subsumidas o transaccionadas con la dirección, y son muy pocas las que quedan "vivas" para ser defendidas ante el plenario.

En el texto, la dirección de ERC busca reforzar su apuesta por el diálogo y la vía acordada con el Estado para el ejercicio de la autodeterminación de Cataluña, aunque sin descartar un referéndum unilateral si la negociación resulta imposible.

Con el título de "Fortalecernos para volver, para ganar", los dirigentes de ERC realizan una clara apuesta por reforzar el giro dado por este partido a favor de la vía dialogada y pactada con el Estado, en detrimento de la vía unilateral por la que se apostaba en el anterior Congreso del año 2015.

En el documento se analiza el momento actual y se traza la estrategia que propone la cúpula de ERC con la finalidad de "culminar el camino hacia la independencia con el referéndum de autodeterminación como paso previo para la consecución de la república catalana, con o sin el consentimiento del Estado".

ERC considera que un referéndum de autodeterminación sigue siendo "el mejor instrumento" para lograr la independencia, pero se marca como objetivo que sea acordado con el Estado: "hay que hacer que el referéndum que ahora parece imposible sea inevitable", subraya.

Para alcanzar la autodeterminación la ponencia traza tres vías, la primera de las cuales pasa por "levantar la bandera del diálogo y la negociación" con el Estado y la segunda por forzar "la convocatoria del referéndum" mediante la combinación de "fuerza y acción" a fin de que "el Estado no tenga otra alternativa que avenirse a pactar una solución democrática".

Sobre la "tercera vía", que pasa por la posibilidad de un referéndum unilateral, en el texto inicial de la ponencia se puntualiza que "no es la apuesta prioritaria".

En la ponencia aprobada en la Conferencia Nacional del año 2018, ERC dejaba la puerta abierta a una nueva Declaración Unilateral de Independencia (DUI), pese a no ser ya la opción prioritaria, pero en la de este 28 Congreso la vía de la unilateralidad se enfría aún más, y únicamente se contempla como "tercera vía" un referéndum no acordado, pero no otra DUI.