ERC pide aprovechar la "oportunidad histórica" de sentar al Estado a negociar

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha defendido este miércoles que hay que aprovechar la "oportunidad histórica" de hacer sentar al Estado a una mesa de negociación para abordar el "conflicto político" catalán: "No podemos renunciar", ha subrayado.

"Estos días hemos abierto conversaciones con el PSOE, conversaciones que hemos querido compartir con el resto de actores, porque al final nuestra propuesta es trasladar a una mesa de negociación los grandes consensos sociales y políticos de este país: fin de la represión y resolución del conflicto a través de las urnas y de la democracia", ha expuesto durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlament.

En su intervención, Sabrià ha reivindicado el "diálogo" para encauzar el conflicto político catalán, un día después de que los negociadores de socialistas y republicanos constataran "avances" al respecto en su tercera reunión oficial.

Para el dirigente republicano, hay que aprovechar que los socialistas necesitan los votos de ERC para investir a su candidato, Pedro Sánchez, para hacer "que se muevan" y negocien.

Y, dirigiéndose a Torra, ha recalcado: "Hoy casi todos estamos en el mismo punto, cada uno con sus matices, porque la pluralidad es esto y es lo que nos ha permitido avanzar siempre. Se trata de saber sumarla y no hacernos temblar unos a otros con movimientos cortoplacistas".

"Démonos una oportunidad, hagamos que se muevan", ha resuelto Sabrià, que ha precisado que no tiene "prisa" y que "si no se mueve nada" ERC mantendrá su "no rotundo" a Sánchez.