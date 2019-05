ERC arremete contra Batet tras el informe: "Los socialistas son los líderes de la represión"

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha arremetido este viernes contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras el informe de los letrados de la Cámara que recomienda suspender a los diputados soberanistas presos: "Los socialistas son los líderes de la represión en estos momentos".

En un acto de campaña de ERC, ha acusado a Batet de actuar "alienada absolutamente con las posiciones de la derecha", y ha defendido que los presos soberanistas deberían poder ejercer como diputados sin más obstáculos porque tienen sus derechos intactos, en sus palabras.

La candidata número tres de ERC a las europeas y pareja del senador Raül Romeva, Diana Riba, ha advertido de que, si finalmente son suspendidos, el PSOE habrá perdido "una buena oportunidad" de alejar el conflicto de Cataluña de los tribunales para situarlo en el terreno de la política.

Riba considera que toda la polémica en torno a si los diputados serán suspendidos o no está demostrando que no hay una separación de poderes real entre el legislativo y el judicial: "Todo está mezclado. No sabemos si es Marchena o Batet quien preside el Congreso de los Diputados".

Ha criticado que en España hay "jueces haciendo de políticos y políticos haciendo de jueces", y ha asegurado que la actitud de Batet no es la que esperaban encontrar en el PSC y en el PSOE tras los comicios generales de abril.

¿Y EN LA EUROCÁMARA?

La candidata ha reivindicado que los diputados presos recibieron centenares de miles de votos de los catalanes en las últimas elecciones generales, y se ha preguntado quién representará a estos ciudadanos si se suspende a estos diputados.

ERC considera que Batet no solo no debería suspender a los parlamentarios soberanistas presos, sino que, como máxima representante de la Cámara Baja, debería estar pidiendo su "libertad provisional para que pudieran ejercer sus derechos políticos".

Riba ha recordado que Junqueras es el candidato de ERC a las elecciones europeas, y se ha preguntado si "de verdad" el Estado también se atreverá a pedir su suspensión en la Eurocámara si logra el acta para estar en el hemiciclo europeo.