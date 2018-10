ERC coincide con Torra en que hacen falta gestos y no sólo palabras del PSOE

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha coincidido hoy con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en que "hacen falta gestos y no sólo buenas palabras" del Gobierno del PSOE para avanzar en la demanda catalana de un referéndum de autodeterminación.

En una rueda de comentar el discurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con motivo del Debate de Política General, Sabrià ha valorado la intervención del president, y ha destacado un aspecto: "Estamos convencidos de que el futuro pasa por conseguir la unidad estratégica" del independentismo.

Se trata, ha apuntado, de seguir apostando "por la vía pacífica y dialogada" y de disponer de "un plan ambicioso con el que sean puestas las urnas con supervisión internacional".

Después de confirmar que los diputados de ERC suspendidos por el Tribunal Supremo, Oriol Junqueras y Raül Romeva, ya han pedido ser sustituidos temporalmente por otro diputado a fin de garantizar la mayoría parlamentaria, Sabrià ha dicho compartir el plazo puesto por Torra para que el Gobierno de Pedro Sánchez negocie un referéndum.

"No podemos garantizar la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez si no se entra en una etapa de diálogo profundo con Cataluña", ha subrayado Sabrià, puesto que "han mejorado las formas y las palabras pero de momento sólo son esto".

Según el presidente del grupo de ERC en el Parlament, "se hace absolutamente imprescindible pasar a una nueva fase de diálogo serio y profundo con Cataluña", aunque "serán los grupos políticos en el Congreso los que acabarán decidiendo y tomando forma a su posicionamiento".

Sabrià ha explicado que, aunque el tiempo límite del mes de noviembre no había sido acordado con ERC, su partido coincide en que "han pasado muchos días y tienen que haber movimientos inminentes".

"No se pueden esperar más los cambios, hay que saltar de la fase de las buenas palabras, porque es evidente que los apoyos no pueden ser gratuitos", ha señalado Sergi Sabrià, que ha puntualizado que "la resolución del conflicto no pasa por ofrecer a Cataluña más dinero" de la financiación o por otro concepto.

Con respecto a las últimas actuaciones de los Mossos d'Esquadra, Sabrià ha indicado que "hace falta evaluarlas y también los dispositivos", puesto que "hay la capacidad de afinarlas" pero también "de analizar por qué se han producido estos altercados".