ERC confía en que los comuns vean "con buenos ojos" los Presupuestos e intentará sumar a la CUP

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha expresado su confianza en que los comuns vean el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2019 "con buenos ojos" y no ha descartado conseguir el apoyo de la CUP.

"Son unos Presupuestos que los comuns pueden hacer ver que no existen, pero están y dan oportunidades. Estamos convencidos de que los comuns tendrán que acabarlos mirando con buenos ojos y en esto insistiremos", ha asegurado en una entrevista de Europa Press.

Sabrià ha insistido en que la propuesta del Govern para las cuentas catalanas de este año es buena y que "vuelven a ser los Presupuestos más sociales de la historia".

En este sentido, ha reivindicado que "mientras ERC está en el Govern, cada vez se hacen los Presupuestos más sociales" y ha destacado que son unas cuentas expansivas, por lo que cree que los comuns deben apoyarlas.

Sobre la demanda de los comuns de incrementar el IRPF y el impuesto de Sucesiones y Donaciones, Sabrià ha afirmado que están "dispuestos a hablar de todo" con CatECP para conseguir su apoyo a las cuentas, aunque no ve justo aumentar la presión fiscal a las rentas medianas.

"No es un no taxativo", ha señalado, y ha sostenido que no ponen ninguna línea roja para hablar con los grupos, pero teme que la propuesta de los comuns ponga en dificultades a las rentas medianas y bajas.

CUP Y PSC

Aparte de los comuns, Sabrià ha defendido que la CUP es su socio preferente y que buscarán su apoyo a las cuentas: "Insistiremos, pese a que sean muy reacios y nos hayan advertido por activa y por pasiva de que no estarían a nuestro lado para tirarlos adelante. Nosotros en el intento no desfalleceremos".

Así, ha explicado que le gustaría que la CUP entrara a negociar los Presupuestos y alcanzar un acuerdo para aprobarlos, aunque ha reconocido que "a día de hoy no es posible".

También ha apelado al PSC para aprobar los Presupuestos catalanes, ya que considera que el rechazo de los socialistas a las cuentas es "táctica política" y que, a su juicio, deberían aprobarlas si se preocupan por el bienestar de los catalanes.

ELECCIONES ANTICIPADAS

Sabrià ha rechazado que puedan haber elecciones anticipadas si no se aprueban los Presupuestos: "No tenemos un escenario electoral en la cabeza ahora mismo".

Ha argumentado que unas elecciones "no aportarían nada, y menos en el entorno de los juicios", y ha apostado por que la legislatura sea lo más larga posible.

"Tenemos por delante un juicio político que para nosotros es importantísimo. No nos parece que afrontarlo en una situación de inestabilidad con unas posibles elecciones por delante sea la mejor de las opciones", ha sentenciado.

ELECCIONES EUROPEAS

Sobre las elecciones europeas, Sabrià ha dicho que están trabajando con Bildu y BNG para hacer una candidatura conjunta con Oriol Junqueras como cabeza de lista, aunque ha asegurado que el acuerdo todavía "no está cerrado".

Ha defendido que estas formaciones están unidas por "una línea republicana y de izquierdas", y ha vuelto a descartar presentarse en una candidatura conjunta del independentismo catalán.

Para ERC, lo importante es "maximizar el número de votos y para maximizar votos hace falta que cada uno vaya a buscar los votos en su espacio", de manera que cree que ERC debe ocuparse del espacio de la izquierda y JxCat de la derecha.

ALIANZAS INDEPENDENTISTAS Y DE IZQUIERDAS

Sabrià ha sostenido que tras las elecciones municipales de este año buscarán hacer "cuantas más alianzas independentistas y de izquierdas mejor", y que su objetivo es formar ayuntamientos que cumplan estos dos ámbitos.

Además, ha criticado que el proyecto de hacer unas primarias conjuntas de todo el independentismo para una candidatura unitaria haya acabado siendo "una lista independentista más en el ámbito del centro derecha".