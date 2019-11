ERC consultará a sus bases este lunes si rechaza avalar a Sánchez sin una mesa de diálogo

'¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?', reza la pregunta que el partido someterá a votación y que remitió a sus bases en una carta remitida el miércoles.

Los republicanos recordaban en la misiva que la aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas el pasado 10 de noviembre les deja en una posición "muy relevante" y destacaban que, pese al preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, ambos necesitan del apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría necesaria que permita situar a Sánchez al frente de Moncloa.

Diversos miembros de la dirección republicana ya se han posicionado en los últimos días: por el momento votarán 'no' si el Gobierno no propone una mesa de negociación para solucionar el conflicto en Catalunya que sea entre iguales, sin condiciones para que se pueda hablar de cualquier tema, fijando un calendario y unas garantías para cumplir los acuerdos que se tomen.

En la carta, plantean a la militancia que, si estas condiciones no se concretan, no creen que deban modificar su posicionamiento inicial, es decir, mantendrán su 'no' a Sánchez.

El lunes, realizarán la consulta en el horario acordado y los organizadores prevén hacer públicos los resultados a las 20.30 y, con ellos en la mano, el Consell Nacional será quien fije el posicionamiento en la votación del Congreso.

El PSOE confía en que los republicanos se abran modificar su 'no' tras la consulta de ERC, aunque la cúpula del PSOE insiste en la premisa de abordar el conflicto con Catalunya desde la "ley y el diálogo", por este orden.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró el jueves optimista sobre las negociaciones de los socialistas con ERC para alcanzar su apoyo o abstención en la investidura de Pedro Sánchez y adelantó que el futuro Ejecutivo asumirá "el diálogo como eje fundamental de la acción política para afrontar el problema de la plurinacionalidad del Estado".

"Hay mucho trabajo que hacer, hay que ganarse los apoyos y las abstenciones para la investidura, y estoy convencido de que tanto el PSOE como nosotros trabajaremos de forma responsable para lograr esos apoyos para que en este país haya un Gobierno de izquierdas que afronte los retos de estado que espera nuestro país", aseguró Iglesias.