ERC cree que es cuestión de días que se acabe imponiendo la autodeterminación

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este viernes que "es cuestión de días, es cuestión de tiempo que se acabe imponiendo este derecho de autodeterminación" como vía para solucionar la crisis entre Cataluña y el resto del Estado.

"Es cuestión de días, es cuestión de tiempo de que se acabe imponiendo este derecho de autodeterminación y de poder decidir ser aquello que queremos ser", ha dicho la portavoz del partido en su intervención en la entrega de los 24 premios Lluís Companys, celebrada en el barrio de la Marina de Barcelona.

Vilalta ha agregado que "no pararán" hasta conseguir su objetivo porque saben que "la independencia de nuestro país es irreversible" y que la construcción de la "República catalana" es la única vía para garantizar los derechos.

"Ganar es seguir luchando y nosotros hemos tomado la humilde decisión de seguir luchando, porque venimos de lejos pero no pararemos hasta conseguir llegar a este horizonte de esperanza (...) que es la República catalana", ha sentenciado.

Para Vilalta, es imprescindible "persistir más que nunca" y, para ello, ha defendido que el independentismo tiene que estar "en todos lados", en las calles "movilizados y combativos siempre de forma pacífica", en las instituciones para "defenderlas", y en el plano internacional.

"Será desde la coordinación de las calles, las instituciones y de la defensa de la lucha a nivel internacional, buscando estas complicidades, que de bien seguro estaremos más cerca" de conseguir su objetivo, según ha dicho Vilalta.

En esta línea, ha apuntado que "la solución democrática tiene que pasar sí o sí por el derecho de la autodeterminación y por la libertad de los presos".

Vilalta ha señalado: "Si el Estado quería darnos miedo o hacernos renunciar, lo que consiguen es lo contrario", por lo que ha agregado que "con la represión, con la cárcel y el exilio no nos darán miedo. No dejaremos de luchar, de persistir. No abandonaremos la lucha por nuestro país".