ERC no decidirá su apoyo a la moción hasta hablar con Pedro Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha lamentado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no se haya puesto en contacto con ellos para hablar sobre la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha advertido de que hasta que no lo haga ERC no decidirá su apoyo.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Tardá ha recordado que en marzo ya afirmaron que estaban "dispuestos a votar favorablemente una moción presentada por el PSOE" y ha lamentado la falta de "cortesía y educación entre formaciones políticas" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por no haberse puesto en contacto con la formación catalana.

Ante ese "caos" y esa falta de comunicación, Tardá ha insistido en que ERC no decidirá hasta escuchar las explicaciones de los socialistas y ha emplazado a Sánchez a corregir "algunos posicionamientos" respecto al "republicanismo catalán".

"Parece como si el PSOE quisiera que ERC votara en contra, saben que en estos últimos meses Sánchez no ha dedicado un sólo minuto a hablar con Esquerra", ha subrayado Tardá tras recordar que su partido voto a favor de la moción de censura de Podemos y lamentó que el "PSOE permitiera la investidura de Rajoy".

"Cuando hayan concluido alguna cosa, ya se pondrán en contacto con ERC y entonces vamos a decidir", ha concluido.