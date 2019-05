ERC desvincula el veto a Iceta de la negociación para investir a Sánchez

El diputado electo de ERC Gabriel Rufián ha desvinculado este jueves el veto de los partidos independentistas a la elección de Miquel Iceta como senador de las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y ha dicho que los republicanos tienen "la mano tendida" a los socialistas.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso tras entregar su credencial como diputado electo, Gabriel Rufián ha dicho que el rechazo de los republicanos en el Parlament a la elección de Iceta "no condiciona nada" porque se va a negociar "partido a partido" y, de hecho, ha reconocido contactos con el PSOE.

En concreto, ha explicado que él ha mantenido "contactos lógicos" con la portavoz socialista Adriana Lastra y, según ha subrayado, los ha habido también entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés.

"Y entiendo que también entre otros actores políticos", ha deslizado el diputado electo de ERC, que previamente ha mostrado su sorpresa porque esos contactos sean noticia. "Es sano que los portavoces hablen", ha añadido.

"Nosotros no vamos a ser los responsables de que los hijos de Aznar y Don Pelayo lleguen a la Moncloa pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco", ha advertido Gabriel Rufián sobre la investidura de Pedro Sánchez.

Los republicanos apuestan por la negociación, el reconocimiento mutuo y por mantener la mano tendida a los socialistas porque esa actitud, ha avisado, es lo que les piden los "compañeros" que están en la cárcel.

Pero ha advertido Gabriel Rufián de que si enfrente se encuentran con un PSOE que se comunica con ERC a través de titulares, "será complicado" un entendimiento.

"O nos dejamos de ignorar entre nosotros y nos dejamos de negar o estaremos en este bucle extenso que lo único que comporta es confrontación, represión y menoscabo a los derechos civiles de todos", ha subrayado el diputado electo.

El mismo día que el Parlament ha rechazado designar al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico, debido al 'no' de los grupos independentistas, Gabriel Rufián ha dicho que lo considera "un tío muy listo y hábil" y que por ello le extraña que en los últimos días haya dicho y hecho "todo lo que no debería" para favorecer su votación.

"Me ha dado la impresión de que no quería ser presidente del Senado", ha apuntado el diputado electo, que considera que los últimos posicionamientos de Miquel Iceta eran "una declaración de intenciones" para que los independentistas no le votasen.

Y sobre las quejas del PSOE por lo extraordinario de vetar a un candidato al Senado y su apelación a la cortesía parlamentaria, ha respondido: "Hombre, a lo mejor se violó votando o apoyando el 155".

El que previsiblemente será portavoz del grupo parlamentario, ha considerado "vergonzante" que junto a los diputados republicanos electos no pueda estar el líder de ERC, Oriol Junqueras, como correspondería "en una situación normal en una democracia plena".

Por su parte, el nuevo diputado electo de JxCAT Jaume Alonso-Cuevillas tras entregar sus credenciales en el Congreso ha avisado de que esta legislatura será "sin duda complicada" y ha señalado que "debe imponerse el diálogo" porque "en ningún caso" el conflicto soberanista en Cataluña se solucionará en los tribunales.

Además ha afirmado que prometerá su cargo como diputado el 21 de mayo "con mucha emoción", día en el que se verá una "imagen muy emotiva" ya que ha recordado que sus compañeros presos Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, vendrán custodiados al Congreso por las fuerzas de Seguridad "pero durante unos instantes gozarán de libertad", en referencia al momento de toma de posesión de sus cargos como diputados.