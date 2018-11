ERC niega que su diputado haya escupido a Borrell y pide amparo a Ana Pastor

El portavoz del ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha negado hoy que el diputado Jordi Salvador haya escupido al ministro Josep Borrell y ha solicitado el amparo de la presidenta de la cámara, Ana Pastor, para acabar con la "escalada de insultos" que continuamente rompe la actividad parlamentaria.

Acompañado por todos los diputados de ERC, Tardá ha leído un comunicado en el que ha acusado al titular de Asuntos Exteriores de haber mentido al afirmar que uno de los diputados de su grupo le ha escupido cuando abandonaba el pleno junto a todo el grupo en protesta por la expulsión de su compañero Gabriel Rufián.

"Es falso y él lo sabe", ha asegurado Tardá, que ha reclamado que los servicios del Congreso distribuyan de forma inmediata a los medios de comunicación las imágenes grabadas de ese momento para que se demuestre que Jordi Salvador no ha escupido al Borrell.

Ante la petición de varios periodistas de que Salvador explique lo sucedido, Tardá se ha negado a darle la palabra al considerar que no hacía falta que respondiera su compañero porque ya él hablaba en nombre de todo el grupo, y ha negado de nuevo "rotundamente" que "ningún diputado de ERC haya escupido".

Ha defendido el comportamiento "noble y educado" de sus diputados y ha dicho que Borrell deberá aclarar, una vez que se vean las imágenes, "por qué convierte el giro de la cara (de Jordi Salvador) en un escupitajo".

Según los diputados nacionalistas, el ministro ha aprovechado la ocasión, "con la soberbia que le caracteriza", para "insultar" a su compañero Gabriel Rufián al decir que lo único que es capaz de producir es "serrín y estiércol".

En este sentido ha dicho que hacen suyas "las palabras de la presidenta del Congreso de que no puede continuar esta escalada de insultos y descalificaciones que rompen la actividad parlamentaria".

Los diputados de ERC se han reafirmado además en que continuarán llamando "fascista" a quien les acuse a ellos de "golpistas", como hacen reiteradamente desde Cs y el PP. "No se puede acusar a un partido democrático de golpista sin prueba alguna", ha recalcado Tardá.

"No podemos más, no vamos a aceptar que se banalice el concepto golpista", se ha quejado el portavoz de ERC, que ha insistido en que tienen derecho a defenderse y ha asegurado que ellos no han sido "ofensivos, sino defensivos".

Ha admitido que "a veces" también pronuncian calificativos despectivos, pero ha recalcado que nunca dirigidos a las personas, sino a las instituciones. "Es un matiz muy importe", ha subrayado.

A preguntas de los periodistas, ha asegurado que seguirán cumpliendo con sus responsabilidades parlamentarias, pese a los "accidentes" que se puedan producir durante la actividad parlamentaria.

Fuentes parlamentarias ha asegurado que la presidenta del Congreso no ha visto el gesto, aunque llevará el incidente a la próxima reunión de la Mesa para que analice si se puede aplicar alguna sanción contra el diputado republicano en caso de que se pudiera confirmar la versión de Borrell.