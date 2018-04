ERC avala evitar elecciones y CUP exige un plan de "construcción republicana"

El portavoz parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha avalado hoy que el expresidente Carles Puigdemont defendiera ayer "buscar las fórmulas para que no haya elecciones", mientras que la diputada de la CUP Maria Sirvent ha avisado de que no apoyarán una investidura que no incluya un plan de "construcción republicana".

"Estamos contentos de escuchar que compartimos la necesidad de que haya un presidente y que no haya elecciones", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio Sabrià.

En este sentido, ha alertado: "Cada día que pasa el país se debilita un poco. Necesitamos una investidura efectiva que nos permita nombrar consellers y recuperar las instituciones".

Y es que, a su entender, la oposición al "embiste del Estado" debe tener tres patas: la movilización en la calle, el trabajo en el ámbito internacional y el trabajo desde las instituciones catalanas, actualmente intervenidas por el artículo 155 de la Constitución.

Por su parte, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha asegurado que para ellos es más importante el "cómo" que el "quién" y, en este sentido, ha subrayado que no apoyarán ninguna investidura que no incluya un plan de "construcción republicana".

Así, ha precisado que en estos momentos no hay "ningún elemento nuevo sobre la mesa" en las conversaciones con JxCat y ERC que les lleve a pensar que pueden cambiar sus abstenciones por votos afirmativos en un hipotético debate de investidura.