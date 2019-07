ERC tilda de "error estratégico" el pacto de JxCat y el PSC en la Diputación

ERC considera un "error estratégico" el pacto que cerró el sábado JxCat con el PSC para gobernar en la Diputación de Barcelona, acuerdo sobre el que el vicepresidente de esta institución, el republicano Dionís Guiteras, ha advertido de que "las cosas no serán iguales" entre las formaciones independentistas.

También el líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión provisional por el caso del 'procés', ha llegado a retuitear en la red social un mensaje del exconseller Carles Mundó en el que asegura: "JXCat descarta un pacto con ERC y Comuns y regala la Diputación de Barcelona al PSC. Un error estratégico incomprensible".

El malestar en ERC por este pacto lo ha expresado igualmente en Twitter el diputado en el Congreso Gabriel Rufián, quien ha dicho que "el problema no es solo darle la presidencia de la 3ª institución del país al PSC para evitar que la tenga ERC; el problema es si también lo harán con la 1ª", en alusión a la presidencia de la Generalitat.

"Cuando el amo te invita a dar una vuelta en coche, o es para que te sientes al lado o es para que se lo limpies. Ya basta", ha añadido Rufián.

Otro de los pesos pesados de ERC, Ernest Maragall, que ganó en votos las municipales en Barcelona pero que no pudo llegar a la alcaldía por el pacto entre Ada Colau y el PSC, ha asegurado por su parte: "Ahora todo queda más claro. ERC es la primera y gran fuerza catalana. Por tanto, contra ERC todo vale".

El exconseller comenta en otro tuit que "es hora de reencontrar el sentido real de lo que quiere decir unidad y repensar el significado actual del binomio unidad/diversidad. Sin chantajes. Sin lecciones de ningún tipo, y menos de los que aceptan este juego antinatural", afirma en alusión al debate sobre la unidad estratégica del independentismo.

Frente a este alud de críticas de los republicanos, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, estima que el pacto que cerró ayer JxCat para gobernar con el PSC la Diputación de Barcelona no afectará al Govern de la Generalitat.

Para el dirigente del PDeCAT, el PSC "continúa siendo uno de los partidos que promovieron y aceptaron el 155", pero "las mayorías en las elecciones municipales han sido las que han sido" y "en el escenario que ahora tenemos, parece que poder estar en el gobierno de la diputación es lo más positivo que ha conseguido una fuerza como la nuestra".

En su opinión, este hecho "no afectará al Govern", y ha recordado que hace unas semanas, en ayuntamientos como Figueres y Sant Cugat del Vallès, "con una mayoría independentista, ERC prefirió pactar con la CUP y el PSC para echar a la persona que había ganado las elecciones de manera muy amplia".

Bonvehí ha remarcado que "si en aquel momento no hubo crisis, a pesar de no compartirlo, aceptamos el resultado de las urnas y de estos pactos, en los que la persona más votada fue impedida a ser alcalde. Ahora nos parece que no hay motivo para que las relaciones en el Govern se incumplan".

Sin embargo, el republicano Dionís Guiteras ha considerado en la misma emisora que a partir de ahora "las cosas no serán iguales", aunque también ha subrayado que es "optimista" y hasta el jueves "tenemos tiempo para que las cosas que considera JxCat que se les habría de haber dado se puedan hablar".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido el acuerdo con JxCat para gobernar la Diputación de Barcelona y ha desgranado los "criterios" seguidos por su partido para pactar: "Contra los bloques, transversalidad; contra el bloqueo, gobiernos estables; contra el sectarismo, respeto institucional".

"Escucho a unos partidos criticar a otros partidos porque hacen unos pactos que los partidos que critican hacen en la localidad vecina", ha sostenido con sorna Iceta, que ha lamentado que parezca que "la crítica que se hacen unos a otros es a ver quien pacta más con los socialistas".

Ha llamado así -sin nombrarlos- a JxCat y ERC a "que se miren al espejo" y observen que pactar con el PSC es garantía de estabilidad, de progresismo y de anteponer un gobierno estable a apuestas partidistas.

El pacto entre JxCAT y PSC ha sido también criticado, por otros motivos, por la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, quien ha lamentado que los socialistas hayan llegado a un acuerdo con "aquellos que nos llaman bestias taradas".