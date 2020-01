ERC exige que Sánchez y Torra fijen una fecha para crear la mesa

ERC ha exigido este jueves que de la reunión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Quim Torra, salga un fecha para que la mesa de negociación prevista en el acuerdo de investidura PSOE-ERC se reúna "en los próximos días" y no después de unas elecciones catalanas que aún no han sido convocadas.

La dirección de ERC advierte en un comunicado de que no puede aceptar que se aplace la creación de la mesa negociadora, cuando en el acuerdo de investidura se determina que debe crearse quince días después de constituirse el nuevo Gobierno.

"Aplazar la mesa de negociación entre el gobierno español y el gobierno catalán -afirman los republicanos en un comunicado- es un incumplimiento flagrante del acuerdo" entre ERC y el PSOE, además de "una irresponsabilidad absoluta".

Según Esquerra Republicana, no se puede "perder el tiempo" y más cuando "quedan muchos meses para las elecciones y no tiene ningún sentido esperar a la constitución del nuevo Govern, porque la vía política hay que abrirla ya, es urgente y es imprescindible".

Los dirigentes de ERC afirman ser conscientes de que "algunos no quieren la mesa porque no la sienten suya", en una alusión implícita a JxCat, y "otros no la quieren tampoco porque se han visto obligados" a crearla, en alusión en este caso al PSOE.

"Pero es un acuerdo suscrito, y si no se cumple, será considerado por ERC como un incumplimiento flagrante", advierten los republicanos en su comunicado.

En este sentido, hacen un llamamiento "a la responsabilidad" por el "momento histórico" que se está viviendo, y reclaman tanto al PSOE como a JxCat y a Podemos que "reflexionen" y "vuelvan a trabajar por el diálogo", lo que pasa, precisan, por "reunir a la mesa de negociación ya, como marca el pacto de investidura".