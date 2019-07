ERC facilitará la gobernabilidad de España pero exige diálogo sobre Cataluña

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este martes al candidato socialista, Pedro Sánchez, de que su partido es "imprescindible" para la gobernabilidad de España, que no desea "bloquear", y le ha pedido por ello que dialogue para solucionar el "conflicto político" de Cataluña.

Durante su intervención ante el pleno del Congreso en el debate de investidura, ha pedido al PSOE formar una "mesa de diálogo" tras dejarle claro que no va a bloquear "a España", pues hacerlo sería "irresponsable".

"A mí no me roba España; me roban Rato, Bárcenas, Millet, Pujol...", ha ahondado.

Así que ja hecho hincapié en la creación de un foro de diálogo: "Hagan el favor de sentarse en torno a una mesa", ha instado el portavoz del grupo catalán tras recordar que Oriol Junqueras está encarcelado por el juicio del "procés" y que una de las diputadas de ERC, Montse Bassa, es hermana de una de las personas presas.

Ha insistido en que más de doce millones de votos y 190 diputados -suma de PSOE, Unidas Podemos y de fuerzas nacionalistas e independentistas- "nos obligan a atornillarnos a una mesa" y a hablar del "conflicto político" existente en Cataluña.

Esta legislatura, ha añadido, puede ser la de la solución al "conflicto político" catalán. A su juicio, se puede dar "una oportunidad a la historia", a "la palabra frente al odio".

Rufián, que ha iniciado su discurso en el debate de investidura denunciando la "terrible anomalía democrática" de que no esté en el Congreso, en la tribuna el líder de la formación, Oriol Junqueras.

En su réplica al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Rufián ha hecho suyas las palabras de Miguel Unamuno en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936 y ha insistido en que "venceréis pero no convenceréis".

Rufián ha pedido al PP, Ciudadanos y Vox que se moderen con su discurso, "que no estamos en el 36".

También ha tenido un recuerdo para el portavoz de ERC desde 2004, Joan Tarda, de quien ha dicho que fue "el mejor líder, político, compañero y amigo" y se ha planteado si algún día le llegará a la suela del zapato.

Ha agregado que hoy se ha producido una "terrible anomalía democrática" el que no esté "el líder, presidente y candidato que ganó las elecciones generales", Oriol Junqueras.

"No soy yo el que debería estar aquí, sino tu Oriol", ha manifestado Rufián, que ha agregado que esperaba que lo estuviera viendo y "estar a tu altura".