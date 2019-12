ERC pide gestos al PSOE pero ve "casi imposible" un pacto antes de Navidad

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes al PSOE que "haga gestos y se mueva" si quiere acelerar la investidura, pero ha alertado de que las posiciones siguen alejadas y es "casi imposible" un pacto antes de Navidad: "Vamos a enero".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los dirigentes de ERC, su portavoz, Marta Vilalta, ha explicado que su partido "no tiene prisa", y que "no está aquí" para negociar una investidura al viejo estilo de conseguir unas competencias, sino "para resolver el conflicto político" de Cataluña con el Estado, lo que incluye "desactivar la vía de la judicialización y la represión".

Sobre la reunión PSOE-ERC prevista para este martes en Barcelona, y que, previsiblemente, tendrá lugar antes del mediodía, Vilalta ha anticipado que Esquerra insistirá en "las cuatro patas" prioritarias para los republicanos.

Estas "cuatro patas" son el reconocimiento de que hay "un conflicto político" entre Cataluña y el Estado; que en la mesa de negociación 'gobierno a gobierno' se pueda "hablar de todo", especialmente del fin de "la represión" y del derecho de autodeterminación; que haya "un calendario" concreto para no eternizar las negociaciones; y contar con "garantías" de cumplimiento de los acuerdos.

"Estamos aún en fase de concreción" de estas cuatro patas, ha señalado Vilalta, y lo que desean los negociadores de ERC para propiciar un buen clima de diálogo es que "se respete a las instituciones catalanas y a sus máximos representantes".

"No se puede negociar ni avanzar con prisas, vamos a enero, vemos muy complicado un acuerdo antes de Navidad, casi imposible, porque el acuerdo aún está lejos", ha afirmado antes de puntualizar que tampoco cree que la investidura tenga lugar entre Navidad y final de año.

Ahora bien, ha matizado la portavoz de ERC, "si el PSOE tiene prisa debe hacer gestos y moverse" en el sentido de concretar "las cuatro patas", lo que daría pie a acelerar las negociaciones mientras que en paralelo los republicanos ven cómo "se desactiva la vía de la represión".

Ha admitido, en este punto, que ERC está muy pendiente de lo que ocurre en el frente judicial, como por ejemplo de cómo actúa la fiscalía, o también de la resolución que pueda dictar el día 19 el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, en relación con la inmunidad del líder de su partido, Oriol Junqueras.

La portavoz de ERC ha querido dejar claro que su formación no negocia al viejo estilo del "peix al cove" (pájaro en mano), que consistía en votar favorablemente una investidura a cambio de unos determinados traspasos de competencias, una mejor financiación o unas inversiones.

"Queremos activar la vía política para resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado español y desactivar la de la judicialización, la cual se ha mostrado profundamente ineficaz porque el independentismo sigue ganando todas las elecciones", ha indicado Marta Vilalta.

"Si no hay movimientos en el PSOE a nosotros no nos temblarán las piernas para mantener el 'no'", ha explicado la portavoz republicana, que ha desvinculado totalmente la negociación de la investidura de la posibilidad de que se convoquen unas elecciones catalanas anticipadas.