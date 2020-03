Los comunes piden a ERC que se "independice" de Puigdemont y facilite los PGE

El diputado de los comunes David Cid ha pedido al vicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès, que su partido se "independice" de sus socios de Govern, JxCat, y del expresident Carles Puigdemont y que faciliten los presupuestos generales del Estado (PGE).

"Quiero hacer una demanda a ERC y JxCat: dejen la batalla política y electoral al margen del debate de los PGE. Y, en cualquier caso, si JxCat no es capaz de hacerlo, que lo haga ERC: que se independice de Puigdemont y que permita tramitar los presupuestos", ha dicho Cid este miércoles, durante la sesión de control parlamentaria al Govern.

En el turno de réplica, Aragonès se ha limitado a señalar que "hay cuestiones que se tendrá la oportunidad de discutir en el Congreso de los Diputados".

No obstante, ha reivindicado que, haya o no unos nuevos presupuestos generales, el Estado tiene que buscar cómo cumplir con las deudas que tiene con la Generalitat, como los 443 millones de euros correspondientes al IVA de 2017 que aún no se han transferido.

Cid ha defendido que Cataluña "necesita" unos nuevos presupuestos estatales para disponer de más recursos que se traduzcan en mejoras en ámbitos como las infraestructuras.

El diputado de los comunes, que en el Congreso de los Diputados comparten grupo con Unidas Podemos, ha señalado los 72 millones de euros que Cataluña recibirá por el aumento del techo de gasto en un 0,2 % -que ERC avaló, pero JxCat rechazó-, como un ejemplo de que facilitar votaciones en el Congreso de los Diputados puede derivar en más recursos para Cataluña.

Unos recursos que, ha detallado, servirán para mejoras políticas y sociales: 26 millones para políticas de vivienda y ayudas al alquiler, 20 millones para dependencia e infancia, 13 millones para el pacto nacional de industria y 13 millones para cultura.