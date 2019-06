ERC ofrece investir a Sánchez si se sienta a dialogar sobre Cataluña, pero "no confía en que sea valiente"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este lunes que su formación está abierta a participar en la gobernabilidad si el PSOE les llama para acordar una investidura y si Pedro Sánchez se sienta a dialogar con ellos sobre Cataluña, y ha sugerido que recupere el documento de Pedralbes acordado el pasado diciembre entre Gobierno y Generalitat. No obstante, ha indicado que no tiene mucha confianza en la "valentía" de Sánchez.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el diputado independentista ha lamentado que los socialistas no se hayan puesto en contacto todavía con ellos para la investidura, y ha asegurado que formaría parte de la "normalidad" que el PSOE hable con Esquerra.

"Ojalá el partido que ganó las elecciones se reúna con el partido que ganó las generales en Cataluña. Vivimos tiempos anómalos, no confío demasiado en la valentía de este PSOE pero ojalá podamos hablar", ha asegurado Rufián.

Ha asegurado que por parte de ERC las relaciones con los socialistas no están congeladas por el juicio del procés. A su juicio Esquerra tiene que hablar y la crisis en Cataluña no se solucionará con sentencias judiciales, "ni con palos". De esta forma, ha indicado que su partido está abierto a participar en la gobernabilidad y pide a cambio "volver a los días en los que se hablaba de diálogo". "Hablar de todo, de los derechos sociales, civiles y nacionales de Cataluña", ha recalcado como condición para apoyar la investidura de Sánchez.

Rufián ve con buenos ojos el documento de Pedralbes pactado el pasado diciembre con el Gobierno y ha señalado la utilidad de una mesa de partidos políticos en la que se pudieran sentar distintos grupos, incluido Ciudadanos o PP.

Con todo, preguntado si puede haber avances en ámbitos sociales si el Gobierno no avanza en el diálogo con Cataluña, el portavoz de Esquerra ha reivindicado que no irán al Congreso a "bloquear" y estará al lado de dignificar la vida de la gente. "El 'no' a todo es perverso, no lo vamos a hacer", ha subrayado, y ha recordado que ERC apoyó al PSOE en la moción de censura y en la mayoría de los decretos que presentó su Ejecutivo.

PIDE REFLEXIONAR A IGLESIAS

Por otro lado, preguntado por la exigencia de Podemos de entrar en el Ejecutivo para apoyar la investidura, Rufián ha enviado un mensaje a Pablo Iglesias pidiéndole "reflexión" tras sus malos resultados electorales.

A su juicio es "contradictorio" que Podemos diga que ha cosechado unos malos resultados en las elecciones municipales y autonómicas, pero mantenga su exigencia con la amenaza de repetir los comicios.

En esta línea, ha calificado de "testosterónico" el planteamiento de Iglesias y ha asegurado que ERC "no será responsable de eso". "Sería darle una segunda oportunidad al fascismo", ha avisado, aunque entiende que este pulso no se llevará al final y se trata de "uno de esos arranques de Podemos".