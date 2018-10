ERC lamenta que la CUP "abandone el barco" de la mayoría independentista

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado hoy que "la CUP abandone el barco de la mayoría independentista" en el Parlament, y ha indicado que ERC trabajará para restablecer el apoyo de los anticapitalistas, ya que "aunque haya discrepancias en la estrategia compartimos el objetivo final".

Según ha indicado Vilalta en una rueda de prensa, "nos duele que la CUP abandone el barco de la mayoría independentista en el Parlament, "que costó mucho obtener en las elecciones del 21D en unas circunstancias muy adversas", y ha recalcado que a los 'cuperos' "les seguimos considerando compañeros de viaje".

"Compartimos el objetivo de la independencia y nos necesitamos todos, debemos ser cuántos más mejor", por lo que ERC tratará de "seguir hablando con la CUP", mientras que por lo que respecta a los Presupuestos de la Generalitat "trabajaremos con todas las fuerzas para encontrar puntos de acuerdo".

ERC no desea unas elecciones catalanas anticipadas porque, según Vilalta, "la legislatura no está agotada, y unos comicios ahora no son una buena solución, aunque no nos dan miedo".

Por lo que respecta al manifiesto surgido de uno de los sectores de 'los comunes', la portavoz de ERC ha declinado valorar las cuestiones internas de otras formaciones, si bien ha expresado "todo el respeto a la gente que se organiza para reivindicar lo que considera adecuado".

"Seguiremos trabajando con ellos (con los 'comunes'), tenemos muchas ideas a compartir, y estamos seguros de que podemos encontrar la forma de alcanzar ellos", ha añadido Marta Vilalta.