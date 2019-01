ERC mantiene su "no" a los presupuestos si no hay cambios políticos

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido hoy que el "no" a los Presupuestos Generales del Estado se mantendrá si no hay "movimientos" políticos "en materia de autodeterminación y de cese de la represión contra el independentismo", ya que "esto no va de negociar partidas ni inversiones".

"Esto no va de partidas concretas", ha puntualizado Vilalta en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, sino que "se requiere una respuesta política para hacer posible el ejercicio de la autodeterminación en Cataluña y para que cese la represión contra el independentismo y haya movimientos concretos en ambas cuestiones".

Ha corroborado, en este sentido, que la posición de las juventudes del partido, la JERC-Jovent Republicà, que ha anticipado el "no" a los Presupuestos, "va en la misma línea de lo que considera ERC" si bien esta última aún no ha tomado la decisión definitiva, la cual tendrá lugar "en los próximos días".

Sobre el hecho de que hoy se haya conocido que las inversiones previstas para Cataluña equivalen al 16,8 % del PIB, lo que significa que quedan por debajo de lo previsto en la disposición adicional del Estatut, la portavoz de ERC ha destacado que "generalmente no se cumplen las partidas destinadas a Cataluña, nunca se llegan a ejecutar del todo, esto ya lo sabemos".