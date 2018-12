ERC expresa su "preocupación" tras la intervención de Sánchez: "Nos llamó demagogos, han triunfado las tesis de Fraga"

"Nos llamó demagogos, falsos, incluso mentirosos y no ha lugar. Hemos hecho un esfuerzo para construir escenarios de diálogo y negociación y votamos a favor de la moción de censura sin pedir nada a cambio", ha subrayado el líder independentista en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Sánchez ha exigió este miércoles a ERC y al PDeCAT que aclaren si rechazan o no la vía unilateral porque dijo que ésa es la condición para que el Ejecutivo pueda creer en su voluntad de resolver los problemas en Cataluña.

Con todo, preguntado si repetiría el sentido de su voto en la moción de censura a día de hoy, ha señalado que si lo volvería a hacer y respaldaría a Sánchez frente a Mariano Rajoy.

Por ello, ha pedido al líder del Ejecutivo que "reconozca la realidad" y se abra a negociar un referéndum en Cataluña. "Lo prioritario es encontrar una solución y reconocer la realidad", ha asegurado, argumentando que el gran apoyo que recibió la Constitución en 1978 en Cataluña ahora no se reeditaría.

"Entendemos que ahora han triunfado las tesis de Fraga", ha opinado Tardà. El diputado de Esquerra ha recalcado que la vía del referéndum es la que más respaldo tiene en la sociedad catalana y que, tanto independentistas como no independentistas, tienen que ceder y transitar hacia una solución que pase por una consulta.

"No dejar al margen a nadie, no se puede dejar al 50% que es independentista ni al 50% que no son independentistas", ha señalado Tardà, diciendo que un eventual referéndum no puede ser sobre "independencia si o independencia también", ni tampoco hacer elegir entre "esta autonomía o una mejor".