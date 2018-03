ERC prioriza conseguir que Puigdemont salga en libertad y no su investidura

El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha defendido este lunes que la prioridad de su partido es trabajar para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont salga en libertad, y no tanto abordar si hay que tratar de investirle presidente como réplica a su detención.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, al preguntársele si ERC avala investirle: "Su propio abogado ha dicho que su prioridad es su defensa personal, y estamos permanentemente en contacto con su partido y su entorno. La prioridad ahora mismo es que salga libre".

Ha recordado que ERC, junto con JxCat y la CUP, ha presentado dos propuestas de resolución en el Parlament que defienden "los derechos políticos de todos los diputados de la cámara", haciendo mención especial a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez Jordi Turull (JxCat), los tres candidatos fallidos a la investidura.

ERC reacciona así después de JxCat y la CUP hayan planteado de nuevo investir a Puigdemont com réplica a su detención el domingo en Alemania, una investidura que los republicanos siempre han visto difícil por las consecuencias legales que podría acarrear.

Sabrià ha insistido en que ERC quiere que se forme un Govern cuanto antes en Catalunya, pero no se ha pronunciado sobre quién debería liderarlo, y ha esgrimido que la realidad cambia muy rápido porque hace escasos tres días el candidato era Jordi Turull y ni ERC ni JxCat lo ponían en duda.

JUNTOS Y POR VÍAS PACÍFICAS

En la línea de lo que propuso el sábado el presidente del Parlament, Roger Torrent, Sabrià ha pedido este lunes un frente común de toda la sociedad en defensa de los derechos civiles y la democracia, ya que los ve "atacados" por el Estado.

Sería un frente que trascendería al independentismo y que debería emular, según ha propuesto, al amplio consenso que en su día generó el movimiento del 'No a la guerra' --contra el conflicto en Irak--; la respuesta a los atentados del 11-M; el rechazo a la sentencia del Estatut, y la defensa de la inmersión lingüística.

"Sin democracia no habrá república y sin república no podremos consolidar nuestros derechos. No hay futuro dentro del Estado español y cada vez lo ve más gente", ha concluido Sabrià, una propuesta que nace tras los nuevos encarcelamientos el viernes de líderes soberanistas.

Preguntado por si este frente común es un acercamiento encubierto a los comuns, ha replicado que siempre están en contacto con el partido de Xavier Domènech, y que su objetivo no es tanto sumar a partidos, que también, sino a otras organizaciones de la sociedad catalana.

Tras los disturbios del domingo contra el encarcelamiento de Puigdemont, ha pedido que todas las movilizaciones sean cívicas, transversales, democráticas, ya algunas imágenes de este fin de semana "no son positivas".

¿LA CUP EN LA MESA?

Este domingo la CUP se ofreció a entrar en la Mesa del Parlament para contribuir a la investidura de Puigdemont: aunque ERC valora el gesto de los 'cupaires', recuerda que no es necesario porque en este órgano ya hay mayoría independentista con ERC y JxCat.

"Que todo el mundo quiera implicarse al máximo es positivo, pero en la Mesa la mayoría independentista ya está garantizada", ha zanjado el republicano, en alusión a que, de los siete miembros, dos son de ERC y dos de JxCat.