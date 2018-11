ERC, sobre el proyecto de Presupuestos pactado por el Gobierno y Podemos: "Con su pan se lo coman"

Tardà considera que ERC hizo "todos los deberes", como apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez y aprobar la convalidación de sus decretos ley, pero el Gobierno socialista "no ha cumplido su parte", que, según ha reiterado, era rebajar la acusación de los presos del proceso independentistas para que pudieran salir de la cárcel.

Así las cosas, ERC ratifica su decisión de no negociar los Presupuestos de 2019 al entender que no son un problema suyo y no va entrar en el debate sobre si el proyecto presupuestario debe o no presentarse en el Congreso.

"Que hagan lo que consideren más oportuno. "Ni van a pedirnos permiso, ni van a pedir nuestra opinión --ha señalado--. Con su pan se lo coman".