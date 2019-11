ERC rechaza el preacuerdo PSOE-UP y votará no si no hay diálogo político

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este martes que su partido rechaza el preacuerdo para formar gobierno entre PSOE y UP y votará no en la investidura si no hay un diálogo político con Cataluña y se admite que no hay un problema de convivencia sino de la relación Estado-Cataluña.

En unas declaraciones en el Parlament, la portavoz de ERC ha rechazado de plano el preacuerdo PSOE-UP y ha subrayado que si ambos partidos quieren obtener los votos del grupo republicano, deberán "sentarse y hablar" ("sit and talk", ha dicho en inglés).