ERC aboga por una "respuesta amplia" a la sentencia del "procés"

El vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles que la sentencia del juicio del "procés" que se sigue en el Supremo deberá tener una "respuesta lo más amplia posible" desde Cataluña, sin descartar la convocatoria de elecciones autonómicas.

"Habrá que dar la respuesta más amplia posible a la sentencia", ha afirmado Aragonès en una entrevista a TV3, en la que ha recordado que, en cualquier caso, la convocatoria electoral depende del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de JxCat.

"Por mucho que haya sentencia, los independentistas no vamos a desaparecer. En cada elección sumamos más", ha afirmado Aragonès.

Sobre el hecho de que en los comicios municipales las opciones independentistas no haya superado la barrera del 50 por ciento, el líder republicano ha considerado que desde ERC se entiende que "queda mucho camino" por delante, porque el independentismo es un objetivo "muy ambicioso".

No obstante, Aragonès no ha dudado de que el proyecto independentista sea "mayoritario" en Cataluña y que "no hay otro" que sea "más hegemónico" o que tenga "más apoyos".

Por otro lado, ha explicado que espera que las palabras que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dirigió al líder de ERC, Oriol Junqueras, de "no te preocupes", se concreten con un referéndum de autodeterminación.

"Espero que se concrete (el "no te preocupes") porque el resultado del 28 de abril deja claro que queremos un referéndum reconocido por el Estado y eso hay que iniciarlo", ha dicho.

El adjunto a la Presidencia de ERC ha lamentado que "hasta ahora" no haya habido, según él, "voluntad de avanzar" del PSOE en ese horizonte.

Aragonès ha añadido que el Govern catalán siente "la responsabilidad de encontrar una salida política" a la situación, más aún tras los resultados del 26M, que, ha asegurado, como los del 28A, demuestran que los ciudadanos quieren vivir "mejor y más libres".

Preguntado sobre si ha vuelto a estar en contacto con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado que no ha habido "avances" o "concreciones".

Aragonès ha señalado que solo se ha vuelto a comunicar con Calvo tras el fin de las comunicaciones previa al 28A para felicitar al PSOE por los resultados electorales y para transmitir su pésame por la muerte del exvicepresidente español Alfredo Pérez Rubalcaba.

En cuanto a la victoria de la candidatura en las europeas encabezada por Carles Puigdemont (JxCat), que consiguió más votos que la de ERC, ha destacado que ha habido "condicionantes" para ese resultado por la "excepcionalidad" de las circunstancias que rodeaban a los candidatos.

"Estas elecciones se vieron condicionadas por la actuación de la Junta Electoral Central", ha dicho Aragonès, que ha querido recordar que Oriol Junqueras no pudo participar en actos de campaña por estar en prisión y que eso "condiciona el voto".