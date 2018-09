ERC supedita su apoyo a Sánchez a que "oriente" a la fiscalía sobre los presos

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, supedita el apoyo de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez para que apruebe los presupuestos a que el Ejecutivo "oriente" a la fiscalía en el próximo juicio a los políticos presos por el referéndum del 1-O.

En una entrevista que hoy publica El País, Aragonès señala que la conferencia que mañana pronunciará el presidente catalán, Quim Torra, donde marcará la nueva hoja de ruta del curso político, "representará al conjunto del Govern", y añade que "una condena por el 'procés' sería un error irreparable", por lo que "no se debería permitir".

"Toda la causa ha sido muy cuestionada no solo por el independentismo, sino también por una parte de la comunidad académica u otras jurisdicciones", afirma el también conseller de Economía, que insiste en que "no nos resignamos a que la sentencia sea condenatoria, aunque sabemos que el proceso no cuenta con las garantías que debería".

A su juicio, la respuesta que pueda haber debería ser "la que genere más consenso en la sociedad catalana", pues "sería un error una sentencia que cronifique la situación de represión contra la disidencia política".

"Lo que se necesita es valentía para parar esta situación represiva que no es la solución de nada. Si alguien piensa que encarcelando a los dirigentes independentistas acabará con el independentismo está completamente equivocado. Eso se resuelve con el diálogo", apostilla Aragonès.

En este sentido, el vicepresidente catalán recuerda que "la mejor manera de llegar a un acuerdo es un referéndum pactado. Esto acabará en un referéndum. La cuestión es si empezamos a trabajar en ello o esperamos a que la situación se degrade más. Lo segundo sería irresponsable".

Preguntado por su compromiso con la estabilidad del Gobierno central, Pere Aragonès expone que Pedro Sánchez "tiene un problema de coherencia: no tiene sentido que vea viable pactar con el independentismo presente en las Cortes y al mismo tiempo avale la represión contra los líderes de ERC y del PDeCAT".

En esta línea, admite que "dar el sí a unos Presupuestos es tanto aprobar las partidas como la orientación política de ese Gobierno", y sugiere que "el Gobierno puede jugar un papel clave en tanto es parte del proceso judicial contra los independentistas", habida cuenta de que "la Abogacía del Estado y la Fiscalía General siguen su orientación".

Asimismo, Pere Aragonès se remite a que si necesitara el apoyo del PSC para apoyar los presupuestos catalanes, "no tiene mucho sentido que por un lado se le esté pidiendo a ERC que vote las cuentas y por otro que se avale la prisión de su líder".

"Si Junqueras es un buen socio para los Presupuestos no puede ser un rebelde maligno que tiene que pasarse 30 años en prisión. Hablaremos con todas las fuerzas en el Parlament", recalca Aragonès.