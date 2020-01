ERC pide aceptar la suspensión de Torra para garantizar las votaciones en el Parlament

"No podemos poner en riesgo la soberanía del Parlament. No podemos tomar decisiones que nos pueden hacer sentir bien unos minutos, pero que no resuelven el problema. Si se apuesta por la desobediencia estéril, se mantendrá uno o dos plenos, pero le haremos el juego al Estado", ha dicho en una rueda de prensa.

El dirigente republicano ha recordado que hay un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos --una situación que no sucedía desde 2017-- y que hay que tomar medidas para atender a los afectados por el temporal Gloria, y ha advertido de que desobedecer a la inhabilitación, dictada por la Junta Electoral Central (JEC) y ratificada por el Tribunal Supremo, llevaría a una parálisis que sería "una traición" a los ciudadanos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)