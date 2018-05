ETA ha de saldar "las deudas pendientes", dice viuda guardia civil asesinado

María José Rama, viuda del guardia civil Juan Carlos Beiro Montes, asesinado en 2002 al hacer explosión una pancarta trampa, lamenta que el final de ETA al que estamos asistiendo "no es" el que querían ni las víctimas ni la sociedad e insiste en que "ETA no puede poner el contador a cero sin saldar las deudas pendientes".

"Parece todo una pantomima", ha añadido, tras lo que ha incidido en que "no se puede hacer borrón y cuenta nueva: a ETA hay que derrotarla haciendo justicia". Además, ha subrayado que todavía no pueden cerrar el círculo, ya que "la herida sigue abierta".

Como miembro de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo ha manifestado a Efe que les parece "muy bien" que la organización terrorista se disuelva, para preguntarse a continuación que "dónde se van a disolver: ¿en las instituciones, en la calle, sacándoles de la cárcel?".

"Muy a nuestro pesar, la disolución no se ha producido como queríamos que se produjera", ha lamentado, tras lo que ha apuntado que querían "más interés por parte del Gobierno y de los políticos".

Al respecto ha recordado que quedan 358 asesinatos sin resolver, entre ellos el de su marido, el cabo Juan Carlos Beiro, asesinado el 24 de septiembre de 2002 en la localidad navarra de Leitza al hacer explosión una pancarta trampa.

Para las víctimas, según ha remarcado, es preciso que los terroristas colaboren con la justicia para que todos esos crímenes se esclarezcan, así como que todos sean detenidos, juzgados y cumplan sus penas. En esa línea ha dicho no entender cómo es posible que "Josu Ternera campe a su antojo desde hace más de quince años".

Rama ha pedido que "no digan lo de siempre: que la justicia, la democracia y el Estado de derecho han acabado con la banda terrorista, porque no ha acabado, no se han juzgado todos los crímenes que cometieron y muchos están en la calle, viviendo tan normal".