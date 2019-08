Echenique carga contra Calvo por criticar sus tuits: "Seguimos esperando una negociación seria"

"Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits. A mí lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más", ha escrito Echenique en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

El jefe negociador de Unidas Podemos ha asegurado que siguen esperando "una negociación seria" por parte de los socialistas, después del distanciamiento escenificado los últimos días entre su formación y el PSOE.

Echenique se ha expresado así después de que Calvo afirmase que sus mensajes en la red social "no son constructivos, no ayudan nada", e incluso "muchos de ellos son prácticamente exabruptos al PSOE y al Gobierno".

"Esa es la realidad que ellos están construyendo, de nuestra parte no lo habrán visto, a lo mejor porque nuestras siglas nos pesan mucho", aseguró Calvo a los periodistas tras una reunión para abordar el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la Violencia de Género.