Echenique pide al Gobierno explorar todas las vías para impedir que Franco sea enterrado en la Almudena

"El Gobierno tendrá que explorar todas las vías que tenga, no somos asesores para la memoria histórica. Seguro que tiene que haber una manera de impedir esto", ha sentenciado Echenique al ser preguntado por la controversia con el Vaticano respecto al traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos al centro de Madrid en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Reclama a la Iglesia que no se ponga de "perfil", ya que "habrá gente católica que no querrá que su religión se asocie con un genocida", pero incide en que el Ejecutivo no permita que la Almudena se convierta en el "centro de peregrinación del fascismo en la capital".

Para Podemos "lo importante es que ocurra lo que tiene que ocurrir", y se acabe con el mausoleo del Valle de los Caídos que homenajea a un "dictador genocida" y tampoco acabe Franco enterrado en el centro de Madrid.