Echenique acusa al PSOE de "tactismo" por dejar la negociación para el "último minuto" e insta a retomarla ya

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado hoy que no ve sensato que el PSOE deje para el "último minuto" las negociaciones para lograr un gobierno y ha acusado al partido de Pedro Sánchez de "tacticismo", que utiliza, ha dicho, para "presionar y dilatar los tiempos". Por ello, ha instado a los socialistas a negociar "cuanto antes" un acuerdo.

"No nos parece sensato que el PSOE se pase tres meses sin negociar y luego precipite unas negociaciones en apenas 48 horas antes de votar la investidura", ha criticado el diputado de Podemos, que considera que los socialistas no quieren formar un gobierno progresista.

"El tacticismo no es la manera, no tenemos que convertir la política en una telenovela para adolescentes", ha señalado Echenique en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha acusado al PSOE de dilatar las negociaciones y presionar a Podemos a aceptar un acuerdo a 48 horas de la investidura, porque según él, responde a una "táctica" para gobernar en solitario.

En este sentido, Echenique ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que retome las negociaciones con Podemos "cuanto antes" para "tomarse el tiempo necesario" para formar un gobierno estable y "abordar los problemas de la gente". "Llevar las negociaciones al último minuto responderá a una táctica de partido", ha denunciado.

Asimismo, el dirigente de Podemos cree que el PSOE maneja tres opciones: "o bien un acuerdo con Ciudadanos, un gobierno en solitario acaparando todo el poder, o la repetición electoral". Echenique ha afirmado que la opción preferente del PSOE es gobernar con la derecha, "algo que no ocultan porque llevan desde el 29 de abril brindándoles apoyo".

GOBIERNO DE COALICIÓN O REPETICIÓN ELECTORAL

Sobre la posibilidad de una repetición electoral, Echenique ha avisado de que "devaluaría la democracia" y ha insistido en la posición de su partido, que están dispuestos a hacer políticas "hasta el último momento" y no entiende "en qué está pensando el PSOE al esperar más de veinte días" en negociar un acuerdo de gobierno.

"La negociación dependerá de la posición estratégica que adopte Sánchez", ha indicado el dirigente de Podemos, que reitera la posición de Podemos de formar un gobierno de coalición con el PSOE. "Si Sánchez decide que quiere un gobierno con políticas valientes habrá gobierno de coalición y si no obligará a los españoles a volver a votar", ha advertido.

Por otro lado, Echenique ha asegurado que el PSOE podría pactar con Ciudadanos, a pesar de que los votantes de Sánchez expresaron su desacuerdo. "Los votantes dijeron 'con Rivera no', pero los socialistas ya estaban pidiendo el apoyo de Cs", ha señalado el dirigente de Podemos, que considera que Sánchez baraja esa opción, porque "si no, no se entiende que pospongan veinte días las negociaciones con Podemos".

SIGUEN EN CONTACTO CON EL PSOE

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, ha afirmado que su grupo parlamentario y el PSOE "están siempre en contacto y hablan habitualmente", pero no de la forma adecuada para negociar el apoyo de investidura a Sánchez. "Han dicho de esperar a septiembre pero no en qué están pensando a esperar tanto", ha lamentado.

"Llevan teniendo durante más de veinte días las herramientas para negociar ese acuerdo de gobierno", ha subrayado Echenique, que emplaza al PSOE a establecer garantías y sentarse a negociar para formar un gobierno "cuanto antes".

Así, ha criticado que la actitud de los socialistas pueda variar en función de los tweets que escribe la formación morada. "No puede depender de lo que yo ponga en twitter para establecer contactos como gente seria", ha indicado el dirigente de Podemos, que insta al PSOE a "dejar de poner excusas para buscar un resultado táctico".