Echenique tacha de "incoherente" que Sánchez ofrezca a PP y Cs negociar los PGE

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha asegurado que no es "muy coherente" que Sánchez haya realizado esta oferta a un líder como Pablo Casado que tachó la semana pasada al presidente del Ejecutivo de "golpista".

"Además creo que no va a querer el PP. No se va a dar ese escenario y no tenemos mucho en común con ellos", ha subrayado el dirigente 'morado', quien ha tachado la propuesta de "incoherente" también en lo económico ya que, a su juicio, los 'populares' tienen unas posiciones en las Antípodas de lo acordado entre el Gobierno y Podemos.

Este mensaje de Podemos llega después de que este martes, Sánchez se ha mostrado "abierto" a hablar con todas las fuerzas parlamentarias del Congreso, tanto "a izquierda y derecha", para "lograr los mejores Presupuestos que necesita España para el próximo año".

"Estoy dispuesto a hablar con todos y cada uno de los grupos si hay voluntad real de que no haya bloqueo", ha subrayado el jefe del Ejecutivo, tras tender la mano explícitamente a PP y Ciudadanos, ya que ha defendido dejar atrás el "bloqueo" y abrir una "nueva etapa" presidida por el diálogo y el acuerdo.