Echenique acusa a Vox de ser "cómplices de los violadores y los asesinos"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha acusado hoy a PP y Ciudadanos de negociar el futuro gobierno de Andalucía "con los cómplices de los violadores y los asesinos", en alusión a Vox y a su petición de que se suprima la ley andaluza contra la violencia de género.

Echenique ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que habla de tres noticias del día de hoy, entre ellas la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad provisional a los miembros de La Manada y el asesinato a puñaladas de una mujer en Cantabria a manos de su pareja.

Y, aunque no lo menciona expresamente, la tercera de las noticias hace alusión a Vox y a su aviso de que no apoyará el cambio en Andalucía si PP y Ciudadanos no atienden sus demandas, entre ellas sustituir la ley andaluza de violencia de género por otra que incluya todo tipo de violencia intrafamiliar.

"Los cinco violadores de La Manada siguen en libertad gracias a una justicia machista. Un hombre asesina a puñaladas a su pareja en Cantabria. PP y Ciudadanos negocian el gobierno de Andalucía con los cómplices de los violadores y los asesinos", concluye Echenique.