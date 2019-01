Echenique acusa a Vox de "cómplice" de violadores y asesinos y reprocha a PP y Ciudadanos que negocien con ese partido

"Por mucho que lo nieguen, están negociando con esta gentuza el futuro gobierno de Andalucía", ha sentenciado el dirigente del partido morado en declaraciones a Europa Press, tras acusar a Vox de ser "cómplices" de los asesinatos y las violaciones que se producen en España fruto de la violencia machista.

Así lo ha asegurado, tras recordar que este mismo jueves una mujer ha sido asesinada por su novio en Cantabria, convirtiéndose en la primera víctima de la violencia machista de este 2019, y que la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado la solicitud de ingreso en prisión provisional de los cinco miembros de La Manada, condenados a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual.

"El PP y Ciudadanos están negociando con los cómplices de estos asesinatos y violaciones, que son los miserables que están diciendo que hay que abolir las leyes que protegen a las mujeres de que las maten. Creo que cualquier persona decente tiene que trabajar a brazo partido para que gentuza como esta no esté en los parlamentos de nuestro país", ha sentenciado.

Preguntado sobre si cree que PP y Ciudadanos acabarán aceptando las condiciones de Vox, Echenique ha asegurado que "es difícil de saber" porque, a su juicio, ni el partido de Pablo Casado ni el de Albert Rivera son feministas.

"MUSICAL FACHA EN ANDALUCÍA"

"PP y Ciudadanos no son partidos feministas aunque claro, al lado de energúmenos como los de Vox parece feminista casi cualquiera. ¿Acabarán aceptando esto? Pues no lo sé. Ahora dicen que no. Ya veremos", ha señalado el secretario de Organización de Podemos.

Así lo ha asegurado, tras señalar que "una de las primeras cosas" que hizo Casado tras asumir la Presidencia del PP fue, según Echenique, "declararle la guerra a lo que él llama ideología de genero, que el resto de España llama feminismo", y que dijo "que hay que volver a la ley del aborto de los 80.

Y en cuanto a Ciudadanos, ha criticado que defienda "el alquiler de úteros, dotándolo de una imagen moderan pero que no deja de ser lo que es", o que antes de "apuntarse tarde y mal" a las movilizaciones del pasado 8 de marzo por el día de la mujer dijera que eran "una cosa de comunistas y anticapitalistas".

"Al final estamos viendo un musical facha en Andalucía en el cual hay diferentes actores que van interpretando diferentes canciones pero no sabemos que está pasando detrás de bambalinas, más allá de que por mucho que lo nieguen, están negociando con esta gentuza el futuro gobierno de Andalucía", ha enfatizado.