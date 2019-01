Echenique niega haber cometido delito en la contratación de su asistente

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha negado haber cometido ningún delito por no dar de alta en la Seguridad Social a un asistente personal que tenía contratado y replica a quienes piden su dimisión que la sentencia no le condena a nada y solo le impone una multa administrativa.

Echenique se ha pronunciado así en una entrevista en el programa Espejo Publico de Antena 3 después de que el PP haya pedido su dimisión y ha recordado que el código ético de Podemos exige a sus cargos públicos y orgánicos el compromiso de dimitir si son procesados o condenados por un delito contra los derechos de los trabajadores, entre otros.

"Veo que el único que no tiene un buen máster no es solamente el señor Casado, sino también los demás portavoces del PP", ha respondido Echenique tras defender que no ha cometido ni ha sido condenado por ningún delito.

"A mí se me pone una multa administrativa, que yo recurro, y esta sentencia ni siquiera me condena a mi a nada; lo único que hace es decir, en opinión de la magistrada, si es o no es una relación laboral, pero a mí no se me condena a nada en ninguna sentencia", ha explicado.

El número tres de Podemos ha confirmado que recurrirá la sentencia que le impone una multa de unos mil euros por la contratación irregular de su asistente porque no la comparte, y ha argumentado que la ley de dependencia estatal y la aragonesa le amparan porque contemplan que un cuidador profesional puede "funcionar" en régimen de autónomo.

"Creo que me asiste la razón y la ley y voy a ejercer mi derecho a recurrir porque esto afecta también a muchas familias", ha dicho, tras lo que ha añadido que "si la falta mayor" que ha cometido es no haber conservado las facturas de los servicios de su asistente, lo asume porque "es verdad" y es algo que le ocurre a mucha gente.

Echenique ha denunciado la "hipocresía" de que "la gente que ha participado de la Gürtel o la Púnica" pida su dimisión por una falta administrativa.

"Si ahora pedimos que dimita cualquier persona que no ha guardado una factura, pasado mañana nos quedamos sin el Congreso de los Diputados entero porque se tienen que ir todos a casa", ha concluido.