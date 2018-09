Echenique critica la "politización de la justicia" en el caso Máster

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado hoy la "politización de la justicia", respecto al máster del líder del PP, Pablo Casado, y ha calificado de "despropósito" que se "vaya de rositas" cuando "le han regalado un máster".

Así lo ha manifestado a los periodistas en la sede del partido, donde se han reunido las secretarías de organización autonómica para la preparación de las elecciones municipales, autonómicas y europeas.

El dirigente de Podemos ha asegurado que un "Tribunal Supremo politizado" está mandado un mensaje de que "hay alumnos VIP a los que se les puede regalar un máster y aquí no pasa nada".

Echenique ha relacionado la "impunidad" de Pablo Casado con los aforamientos a los diputados y ha recordado que desde Podemos también están pidiendo que se aplique a la Casa Real ya que "puede cometer cualquier delito y nadie les puede juzgar".

Ha insistido en que "no se puede quitar privilegios a unos sí y a otros no" y por eso van a defender que "se le quite la inviolabilidad" a la Casa Real, al igual que defenderán que la reforma constitucional sea votada por la ciudadanía.

En relación con la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que copiar párrafos es "una práctica académica de mala calidad pero el plagio no existe", y ha pedido a los medios de comunicación que han insistido en la veracidad del plagio que "rectifiquen porque es una falsedad".

De cara a las futuras elecciones, Echenique ha asegurado que seguirán trabajando para "lograr el cambio" y, en Cataluña, ha recalcado que la figura de Ada Colau es "fundamental", al igual que sus políticas porque "los problemas independentistas no van a ningún sitio y la unilateralidad no conduce a mejoras en la condición de vida de los catalanes".