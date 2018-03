Echenique ironiza sobre el trabajo de fin de máster de Cifuentes: "Lo están escribiendo a toda pastilla"

"Lo están escribiendo a toda pastilla", ha satirizado el dirigente de la formación morada en un apunte en su cuenta personal de Twitter, en la que ya esta misma mañana había bromeado en el mismo sentido: "Todo mi apoyo al pobre hombre al que le haya pedido el PP esta mañana que escriba un Trabajo de Fin de Máster a toda hostia".

En la misma línea, Echenique ha recordado que la presidenta madrileña ha mandado un comunicado explicando su máster "en simulación y en diferido" y ha añadido documentación sobre el mismo, aunque ha olvidado "un documentillo", en referencia al trabajo fin de máster.

"Pero no os preocupéis que no tarda", ha indicado Echenique, que horas antes había interpelado a Cifuentes a través de Twitter facilitándole un enlace a su tesis doctoral. "Espero que te guste. Me muero de ganas de leer tu trabajo de fin de máster. Ha despertado mucha expectación. Un abrazo y suerte con tus líos", ha ironizado.

ESPINAR COMPARTE SU TFM

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha compartido en Twitter su Trabajo de Fin de Máster, titulado 'El discurso urbano del movimiento 15-M en Madrid', aludiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Yo dejó aquí el mío", ha escrito Espinar en su cuenta de Twitter, ironizando también sobre el hecho de que Cifuentes no haya encontrado su Trabajo de Fin de Carrera. "Un reto (porque no hay un solo sello oficial en la "documentación" que aporta): que suba su Trabajo Fin de Máster", ha añadido.