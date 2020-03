Echenique justifica que Iglesias pueda cobrar más salario porque también donará más a Podemos que otros cargos

Echenique ha argumentado que se ha optado por un sistema en el que se reconozcan los distintos niveles de responsabilidad que pueden asumir los miembros de Podemos, que tendrá como consecuencia que "la gente que tenga un salario más alto por tener más responsabilidades, al computar, done más que la gente que tiene un salario más pequeño porque tiene un cargo de menor responsabilidad".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por ese aumento de sueldo respecto al actual del que Iglesias se beneficiará sí o sí con el nuevo sistema, ya que aunque done la cantidad máxima del 30% que se va a fijar en los nuevos estatutos, la cantidad resultante es superior a los 3 salarios mínimos que está percibiendo ahora, más los complementos por hijos a cargo.

Según Echenique, estos cambios que Iglesias y su equipo van a defender en la III Asamblea, conocida coloquialmente como Vistalegre III, responden a la necesidad, por un lado, de "racionalizar el sistema de donaciones, y hacerlo porcentual", y desvincularlo del Salario Mínimo, ya que es una unidad de medida que no para de crecer. Y por otro, a la necesidad de reflejar en sus estatutos el aumento de la diversidad de cargos públicos que asumen los miembros de Podemos.

En este sentido, ha explicado que desde que Podemos naciera en 2014 han cambiado "dos cosas" a este respecto. "La primera es la subida del salario mínimo", ha señalado. "Y también ha cambiado la diversidad de responsabilidades que asumimos las personas de Podemos", ha apostillado, antes de enumerar algunos de los cargos que ejercen los integrantes del partido, desde concejales, hasta ministros, pasando por consejeros autonómicos, diputados o eurodiputados --los primeros cargos que ostentaron--.

"Lo que hemos querido con la nueva propuesta que todavía no ha sido aprobada es racionalizar el sistema de donaciones, de manera que todo el mundo done, cosa que con el límite de tres SMI no se estaba produciendo, porque había cargos que ganaban menos de 3 SMI y no estaban donando", ha explicado.

SUS SUELDOS SE IBAN A "MULTIPLICAR POR DOS" POR EL SMI

En este sentido, ha insistido en que "la regla de los 3 SMI ha quedado desfasada", y podría llevar a que en algunos casos, el sueldo de los cargos de Podemos se pudiera hasta "multiplicar por dos". "Eso lo que habría pasado si mantenemos esa regla", ha afirmado.

Asimismo, Echenique no ha querido comentar las críticas lanzadas por el exdirigente Ramón Espinar, que ha lamentado el "deterioro" de Podemos por acabar con este sistema de limitación de salarios. "Creo que no sería sensato reaccionar ante las declaraciones de personas que han dejado de ser cargos públicos y orgánicos de Podemos porque hay muchas, y estaríamos todo el tiempo reaccionando a tuits", ha respondido, al ser preguntado al respecto.